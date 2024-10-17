Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye tramvay çarptı!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 09:49

Güncelleme: 17.10.2024 - 10:08

Kaza, saat 19.40 sıralarında T4 Bağcılar-Kabataş tramvay hattı Çapa ile Fındıkzade durakları arasında meydana geldi.

İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişiye tramvay çarptı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu.

Tramvayın altında sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.