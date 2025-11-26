Kız kardeşinin kafasına 'şaka' diye tabanca dayadı, gözaltına alındı

Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2198 Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki M.Ö., bir arkadaşıyla birlikte kafede oturan kız kardeşi E.Ö.'nün (18) yanına geldi.

Bir anda yanında getirdiği kurusıkı tabancayı çıkaran M.Ö., silahı kız kardeşinin kafasına dayayarak iddiaya göre "şaka yapmak" istedi.

Başına silah dayanan genç kadın kısa süreli şaşkınlık yaşarken, o anlar da güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayın ardından bir süre daha kafede oturan gençler daha sonra kafeden ayrılırken, ortaya çıkan görüntülerin ardından çok sayıda yurttaş tepki gösterdi. Harekete geçen emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında M.Ö. kısa sürede yakalanarak gerekli işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi. M

M.Ö. ve E.Ö.'nün savcılık ifadesinde "şakalaştıklarını" söyledikleri öğrenildi. M.Ö. ifadesinin ardından gözaltına alındı.