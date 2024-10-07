Kız yurduna izinsiz giren erkek öğrenci adliyeye sevk edildi

Sivas’ta 10 bin kişilik KYK kız yurduna izinsiz giren erkek öğrenci adliyeye sevk edildi.

Kız yurduna izinsiz giren erkek öğrenci adliyeye sevk edildi
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İHA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 11:31

Geçen günlerde Sivas kent merkezinde M.Y. isimli erkek şahıs, tel örgülere zarar vererek 10 bin kişilik Binali Yıldırım KYK kız öğrenci yurtları kampüsüne girdi.

Birçok kız öğrenci tarafından fark edilen şahıs paniğe neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik ekipleri gelmeden olay yerinden kaçan M.Y. yapılan çalışma sonucu polis ekiplerince gözaltına alındı.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Emniyetteki işlemlerinin arından M.Y. adliyeye sevk edildi. M.Y’nin Adliye’ye sevki esnasında gazetecilerin neden girdiği ile ilgili sorusunu yanıtsız bıraktı.

M.Y’nin sürekli ayrılıp barıştığı sevgilisiyle tekrardan barışabilmek için yurda girdiği öne sürüldü.


Etiketler: #kyk #öğrenci

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