Kız yurduna saldırmaya çalışan İBDA-C'lilere polis müdahalesi: 'Yapmayın Allah aşkına!'

Yayınlanma: 25.03.2025 - 11:05

Güncelleme: 25.03.2025 - 11:07

Polisin, Şehzadebaşı Camii’nin yakınında bulunan öğrenci yurdunda kalan kadın öğrencilere saldırmak isteyen İBDA-C'li gruba "müdahalesi" sosyal medyada gündem oldu.

Buna göre, yurttaki öğrencilerin söz konusu gruba tepki göstermesi üzerine grup binaya saldırmak istedi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

"ARKADAŞLAR YAPMAYIN ALLAH AŞKINA"

Gazeteci Nagihan Yılkın aktardığı görüntülerde; grubun binaya bakıp tekbir getirdiği, küfürler ettiği, binaya girmeye çalıştığı görüldü.

Öte yandan polis ise gruba sadece "Arkadaşlar yapmayın Allah aşkına ya" dedi.

BİNAYA BAKIP TEKBİR GETİDİLE

Grupdakiler binaya bakıp tekbir getirdi. Polis, kız öğrenci yurduna giden grubu güçlükle ayırdı. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.