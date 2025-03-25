Kız yurduna saldırmaya çalışan İBDA-C'lilere polis müdahalesi: 'Yapmayın Allah aşkına!'
İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik protestoların gerçekleştiği Saraçhane Meydanı yakınlarında bulunan Şehzadebaşı Camii önünde toplanan İBDA-C'li bir grup, tekbir getirerek “Cenk, cihat, şehadet” sloganları attı. Cami yakınındaki bir kız öğrenci yurduna saldırmak isteyen gruba polisin 'müdahalesi' ise gündem oldu.
Polisin, Şehzadebaşı Camii’nin yakınında bulunan öğrenci yurdunda kalan kadın öğrencilere saldırmak isteyen İBDA-C'li gruba "müdahalesi" sosyal medyada gündem oldu.
Buna göre, yurttaki öğrencilerin söz konusu gruba tepki göstermesi üzerine grup binaya saldırmak istedi. O anlar kameraya anbean yansıdı.
"ARKADAŞLAR YAPMAYIN ALLAH AŞKINA"
Gazeteci Nagihan Yılkın aktardığı görüntülerde; grubun binaya bakıp tekbir getirdiği, küfürler ettiği, binaya girmeye çalıştığı görüldü.
Öte yandan polis ise gruba sadece "Arkadaşlar yapmayın Allah aşkına ya" dedi.
BİNAYA BAKIP TEKBİR GETİDİLE
Grupdakiler binaya bakıp tekbir getirdi. Polis, kız öğrenci yurduna giden grubu güçlükle ayırdı. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.
Etiketler: #İBDA-C #kız yurdu
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