TOKİ, eski İBDA-C mahkûmunun şirketine iki ayda 2.3 milyar TL’lik ihale verdi: Pazarlık hep aynı adresin

Yayınlanma: 24.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.12.2024 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çevre Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bakırcı Yapı ve Gayrimenkul Ti·caret Anonim Şi·rketi ortaklığına 715 milyon TL’lik ihale verildi. Çevre Mühendislik şirketinin yönetim kurulu başkanı ise 2000 yılında gerici terör örgütü İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C) üyeliğinden mahkûm edilen Mehmet Sedat Taktak.

İhale rekabete aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirilen “pazarlık usulü” yöntemiyle yapıldı. Sözleşme kapsamında şirket tarafından Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 402 konut ve altı dükkânın yanı sıra bölgedeki çevre düzenlemesi ve altyapı işleri yapılacak.

ORTAKLIK AYNI

Yayımlanan ilanlara göre Çevre Mühendislik, 24 Ekim’de yine TOKİ’den, Şanlıurfa Siverek’te yapılacak inşaat için yine “pazarlık usulü”yle 1.589 milyar TL’lik ihale aldı. Şirket son aldığı ihaleyle birlikte ekim ayından beri, TOKİ’den 2.3 milyar TL’lik sözleşme almış oldu.

Geçen aylarda Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampus’ta devam eden yurt inşaatında çalışan Abdülkadir Doğan iş cinayeti sonucu öldü. Söz konusu yurdun ihalesi de İstanbul Valiliği tarafından yine Çevre Mühendislik ve Bakırcı Yapı ortaklığına verilmişti.

Taktak, 2000 yılında mahkûm olduktan ve aynı yıl yapılan tahliyesinin ardından İBB iştiraki Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde (BİMTAŞ) genel müdür yardımcılığı görevine getirildi. 2002 yılında mülkiye müfettişlerinin yürüttüğü soruşturma sonrasında İBDA-C üyeliği gerekçesiyle görevinden alındı.