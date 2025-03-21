Kız yurdunda skandal! Öğrenciler ayaklandı, soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:27

Güncelleme: 21.03.2025 - 16:27

Halil İnalcık KYK Kız Yurdu'nda meydana gelen olayda M.K., kendini mutfak görevlisi olarak tanıtarak odalarda eşyaları çaldı ve bir öğrenciye arkadaşlık teklifi yaptı. Olayın ardından M.K. tutuklandı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kendisini mutfak çalışanı olarak tanıtıp girdiği öğrenci yurdunda hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasının ardından Bakanlığın olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattığı aktarıldı.

Ayrıca sorumlu kişilerin de görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

ÖĞRENCİLER PROTESTO ETTİ

Olayın ardından öğrenciler, akşam saatlerinde yurt önünde protesto gösterisi düzenledi. Kız ve erkek öğrencilerden oluşan kalabalık, "Güvenlik uykuda öğrenciler tehlikede" yazılı dövizler taşıyarak sloganlar attı.