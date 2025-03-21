İBB'deki soruşturmalarda ifade işlemleri sürüyor

Yayınlanma: 21.03.2025 - 10:13

Güncelleme: 21.03.2025 - 10:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen, aralarında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan ile sanatçı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

87 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 83 kişi gözaltına alınırken, 10 kişinin firari olduğu, 7 kişinin ise yurtdışında bulunduğu açıklandı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada ise yine İmamoğlu'nun arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin firari olduğu belirtildi.