Kızı kaybolan anneden korkutan iddia: ‘Madde bağımlıları alıkoydu diye düşünüyorum’

Yayınlanma: 07.02.2024 - 09:41

Güncelleme: 07.02.2024 - 09:56

Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde ikamet eden Fatma (42) ve Şafak Kartal (44) çiftinin 13 yaşındaki kızları Mina Kartal’dan 31 Ocak’tan bu yana haber alınamıyor.

Evden "gezmeye çıkıyorum" diyerek ayrılan Mina Kartal’ı ailesi 8 gündür kentin her yerinde arıyor. Hakkında kayıp başvurusu bulunan Mina’yı Çocuk Şube’ye bağlı polisler de aramasını sürdürüyor.

“MADDE BAĞIMLILARI ALIKOYDU DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

31 Ocak günü öğlen saatlerinde kızının evden ayrılabileceğini söyleyen anne Fatma Kartal, ”O günden bugüne de hiçbir haber alamadık. Şu an da çocuk şube ekibi arıyor. Hemen kayıp ihbarında bulunduk, çocuk şube ilgilenmeye başladı. Bu şekilde haber bekliyoruz. Bir yerden haber bekliyoruz. Özellikle gittiği bir park var orada madde bağımlıları falan var. Madde bağımlıları alıkoyuyor diye düşünüyorum. Başına bir şey gelmesinden çok korkuyorum" dedi.

“LÜTFEN KIZIMI BIRAKIN”

Kızına seslenen acılı anne Kartal, "Minacım lütfen kızım dön, çok perişan olduk seni bekliyoruz. Bir an önce bize haber ver. Eve dön seni bekliyoruz kızım ya. Korkuyoruz kızım lütfen haber ver. Ya da Mina’yı biri zorla tutuyorsa lütfen kızımı bırakın eve dönsün” dedi.