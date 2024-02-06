Berdan Irmağı'nda kaybolan çocuğun cesedi bulundu!

Yayınlanma: 06.02.2024 - 15:18

Güncelleme: 06.02.2024 - 15:18

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı 82 Evler Mahallesi Berdan Irmağı kenarında 5 Şubat Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında, bisikleti ile seyir halinde olan 12 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, dengesini kaybederek ırmağa düştü.

Suda kaybolan çocuk için olay yerine çağrılan AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 20 saat süren aramalar sonunda çocuğun cesedine ulaşıldı.

Ekiplerin sudan çıkarttığı cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.