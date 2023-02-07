Kızı, üç gün önce aldığı evin enkazında kaldı: 'Kızıma ev değil mezar almışım'

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 12:04

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 12:04

Kahramanmaraş’ın Hayrullah Mahallesi'nde Şeyma Şimşek, 2 gün önce taşındığı Sabır Apartmanı’ndaki evinin enkazında kaldı.

Annesi Nalan Şimşek, enkazın başında gözyaşları dökerek, kızının sağ olarak çıkartılmasını bekliyor.

Acılı anne 3 gün önce evi kızına hediye ettiğini, kızının evde sadece iki gece kalabildiğini belirterek, “Kızıma ev değil mezar almışım” dedi.

Nalan Şimşek, "Ona evi 3 gün önce ben aldım. İki gün önce taşındı. Depremden önce beni görüntülü arayarak evi gösterdi. Benim için de bir yatak odası takımı aldığını söyleyerek, sürpriz yapmak istedi. Duş alıp yatacağını söyledi. Kızım yok oldu, kızıma ev değil mezar almışım” diye konuştu.

Öte yandan Hayrullah Mahallesi'nin dron görüntüleri yaşanan yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.



