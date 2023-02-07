En acı bekleyiş: Kızlarının yanına gitmişti, eşi enkaz altında kaldı

Adana’da depremde yıkılan bölgelerde enkaz altında kalanların yakınları gözyaşları içerisinde bekleyişini sürdürüyor. Eşi enkaz altında kalan bir kadın, "Ben İstanbul’da kızımın yanındaydım, sonra eşim de gelecekti olmadı” dedi.

İHA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:52
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Kahramanmaraş merkezli depremde Adana’da birçok bina yıkıldı. Enkaz altında kalan yurttaşların yakınları arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgelerde yakınlarından haber almayı bekliyor.

Çukurova ilçesine bağı Güzelyalı Mahallesi 14 katlı Alpargun apartmanında arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, buradaki yurttaşlar enkaz altındaki ailelerinden iyi bir haber bekliyor. 

Dünden beri acı bir şekilde eşi Halil Akpınar’ın kurtarılmasını bekleyen Semra Akpınar, "Eşim içeride, onu bekliyorum. Demir yok, bu cinayet. Bu başka bir şey değil, cinayet işlendi. İçimde hiç umut yok, hiç yok. Ben İstanbul’da kızımın yanındaydım, normalde ben de burada yaşıyorum. Geçen hafta salı günü gitmiştim, sonra eşim de gelecekti olmadı” dedi. 

Bir başka yurttaş ise, "Dayımı, yengemi ve kuzenimi bekliyorum. En son pazar günü saat 10.00’da konuşmuştum sonra haber alamadık. Artık ölüsüne de razıyız” diye konuştu. 

 


Adana deprem kahramanmaraş

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