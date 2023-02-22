Kızılay neden çadır üretemiyor?

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 03:32

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, önceki akşam Hatay’da yaşanan 6.4 ve 5.8’lik deprem sonrası sosyal medya hesabından “Deprem bölgesinde vatandaşımızı hizmet etmek için bulunan Kızılay personeli ve gönüllülerimizin sahada konaklaması için kurulan çadırlar Defne ve Samandağı’na vatandaşlarımızın kullanımı için sevk edilmiştir” mesajını paylaştı.

Yurttaşlar, “Kızılay’ın başka çadırı yok mu?”, “O kadar bağış toplandı, Kızılay depremzedelere çadır temin edemiyor mu?” ve “Sahada çalışan insanların da çadıra ihtiyacı var, çözüm bu mu?” gibi tepkiler gösterdi. Kınık bunun üzerine paylaşımını sildi. Öte yandan Kızılay, 2011’deki Van depreminde çadır stoklarını sıfırlamıştı.

Kızılay’ın çadırları 70 yıldır Ankara’daki çadır üretim merkezinde üretiliyor. Tesis günlük 250 çadır üretiyor. 2010 yılında Erzincan’da kurulan atölyede ise 12 kişi üretim yapıyor. 2021’de açılacağı duyurulan Malatya Çadır&Tekstil Üretim Merkezi tamamlanamadığı için üretime geçilmedi. Kızılay ile yaptığımız görüşmede aldığımız bilgi ise daha acı.

(Kerem Kınık)

Konteyner üretimi yapıldığını ifade eden bir yetkili, fabrikanın henüz bitirilemediği için boş olan kısmında depremzedeleri ağırladıklarını ifade etti. Kızılay’ın “Malatya Çadır&Tekstil Üretim Merkezi” adlı fabrikasında çadır üretimi yapılmadığını Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı. 2020’de Malatya’da inşasına başlanan Malatya Çadır&Tekstil Üretim Merkezi hâlâ çadır ve tekstil üretimine başlayamadı.