Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Kızılay' tabelası önündeki fotoğraf çektirme sırasında bıçaklı kavga: Yaralılar var!

'Kızılay' tabelası önündeki fotoğraf çektirme sırasında bıçaklı kavga: Yaralılar var!

17.11.2025 14:37:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
'Kızılay' tabelası önündeki fotoğraf çektirme sırasında bıçaklı kavga: Yaralılar var!

Ankara'da Kennedy Caddesi'nde bulunan ve sosyal medyada popüler hale gelen 'Kızılay' yazılı yön tabelasında fotoğraf çektirmek isteyenlerin oluşturduğu sırada çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. U.B.Ö., tutuklandı.

Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi’nde bulunan 'Kızılay' tabelasına asılarak fotoğraf çektirmek, gençler arasında akım haline geldi. Tabela, daha önce çalınma ve zarar verme gibi nedenlerle 3 kez yenilenirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yön tabelasının bulunduğu direğe barfiks demiri monte etti.

Gençler, günün her saatinde tabelada fotoğraf çektirmek için yoğunluk oluşturdu. Önceki akşam, fotoğraf çektirmek için sıraya giren gençler arasında tartışma çıktı.

Alkollü olduğu öğrenilen U.B.Ö. ile sırada bekleyen E.D. ve D.C.K. arasındaki tartışma, kavgaya döndü. U.B.Ö. üzerindeki bıçakla 2 kişiyi bıçakladı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. U.B.Ö ise, ekipler tarafından gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tabelaya tırmanan 1 kişi de daha önce yere düşerek yaralanmıştı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE DEVAM ETTİLER

çaklı kavganın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, yerdeki yaralılara polis ve sağlık ekipleri müdahale ettiği sırada bazı gençlerin tabelaya asılıp fotoğraf çektirmeye devam ettiği görüldü. Mehter kıyafetli bir kişinin de demire asılıp fotoğraf çektirdiği görüntüde yer aldı.

"ÖNLEM ALINMALI"

Bölgede esnaf olan Gizem Külen, iki kişinin bıçakla, daha önce de 1 kişinin düşerek yaralandığını söyledi. Külen, "Bence artık bu akımın son bulması gerekiyor. Sürekli sivil polisler geziyor, bizi de sorguluyorlar. İşimizi de bayağı etkiliyor; insanlar oturmak istemiyor, kalabalıktan korkuyorlar. Düzenli olarak sıra halinde geliyorlar ve başka yerlerden akın akın geliyorlar. 2 kişi koşturarak gitti, sonra arkadaşına 'Ben yaptım' derken polis yakalamış. Burada bir an önce önlem alınması lazım. Burada kesinlikle biri ölecek onu söyleyeyim. 5 kere çalındı tabela sanırım" dedi.

İlgili Konular: #Ankara #bıçaklı saldırı #Kızılay #tabela

İlgili Haberler

Beylikdüzü’nde D-100 yan yolda trafik kavgası!
Beylikdüzü’nde D-100 yan yolda trafik kavgası! Beylikdüzü'nde trafikte tartışan sürücü ve yanındakilerin, yol ortasındaki tekme tokatlı kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sosyal medyada gündem olmuştu: Kızılay tabelasına balık asıldı
Sosyal medyada gündem olmuştu: Kızılay tabelasına balık asıldı Ankaralı bir esnaf, gençlerin popüler hale getirdiği Kızılay sokak tabelasına balık astı. Balıkçılar, Kızılay tabelası önünde gençlerle birlikte poz verdi.
Çankaya'da gençlerin asılarak fotoğraf çektirdiği tabelaya koruma
Çankaya'da gençlerin asılarak fotoğraf çektirdiği tabelaya koruma Ankara’nın Çankaya ilçesi Kennedy Caddesi'nde bulunan 'Kızılay' yazılı yön tabelasına asılarak, fotoğraf çektirip paylaşmak gençler arasında akım haline geldi. Ancak tabela bir süre sonra çalındı. Belediye tabelayı yenilerken, gençler yenisiyle de fotoğraf çektirmeye devam ediyor. Polis, yeni bir hırsızlık olayına karşı bölgede önlem aldı.