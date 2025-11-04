Çankaya'da gençlerin asılarak fotoğraf çektirdiği tabelaya koruma

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.11.2025 17:33:00
Ankara’nın Çankaya ilçesi Kennedy Caddesi'nde bulunan 'Kızılay' yazılı yön tabelasına asılarak, fotoğraf çektirip paylaşmak gençler arasında akım haline geldi. Ancak tabela bir süre sonra çalındı. Belediye tabelayı yenilerken, gençler yenisiyle de fotoğraf çektirmeye devam ediyor. Polis, yeni bir hırsızlık olayına karşı bölgede önlem aldı.

Ankara’da, Çankaya ilçesi Kennedy Caddesi üzerindeki ‘Kızılay’ tabelasına asılarak fotoğraf çektirmek, gençler arasında akım haline geldi. Birçok kişi, arkadaşlarının yardımıyla tabelaya asılıp, çektirdikleri fotoğrafları 'En Ankara fotoğrafım' etiketiyle sosyal medyada paylaştı.

TikTok ve X platformlarındaki yoğun paylaşım sonrası 1 Kasım sabahı tabelanın yerinde olmadığı fark edildi. Yapılan incelemede tabelanın çalındığı belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalınan tabelanın yerine kısa süre içinde yenisini monte etti. Gençler, yeni tabelada da fotoğraf çektirmeye devam ederken, polis yeni bir hırsızlığa karşı tabelanın bulunduğu noktada sık sık devriye geziyor. Caddede yaya trafiğinin en yoğun olduğu akşam saatlerinde ise tabelanın bulunduğu caddede nöbet tutuyor.

Image

"ÖNCE ANITKABİR'E GELDİK, SONRAKİ DURAĞIMIZ DA BURASI" 

Tabelada fotoğraf çektirerek akıma katılan Nehir Türk (18), Kocaeli’nden Anıtkabir’i ziyaret için geldiğini söyleyerek, "Ben sosyal medyada görüyordum bu akımı. Hatta sosyal medyada hala çok yayınlanıyor. Ankara’yı ziyaret etmek için Kocaeli’den geliyorum. Akımda gördüğümüz fotoğrafları ve videoları arkadaşlarımızla birbirimize atıyorduk. Önce Anıtkabir’e geldik, sonraki durağımız da burası oldu. Biz de bu akımA uygun bir video çekmek istedik. Komik bir akım, beğendim” diye konuştu.

Image

Ankara’da yaşayan öğrenci Ecenur Çağlar ise "Sosyal medyada bir algoritma var. Gençler bu direğe çıkarak bu tabelayla video çekiyorlar ve videonun üzerine ses ekleyip paylaşıyorlar. Bu da sosyal medyada yayılıyor ve gelişiyor. Daha sonra da akım haline geldi. Tabelamız da yeni çalındı bu arada. Arkamdaki ikinci tabelamız. ‘En Ankara fotoğrafım’ akımından önce Ankara’daki kaydıraklı bina vardı; o 'En Ankara’ydı. Sonra bu tabela en Ankara oldu” dedi.

