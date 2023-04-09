Kızılay'da sadece 3 günlük kan kaldı: Ameliyatlar durma noktasına gelebilir

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 03:00

Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde resmen sınıfta kaldı. Depremzedeler dondurucu soğukta sokakta beklerken Kızılay deposundaki çadırları AHBAP Derneği’ne sattı. Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı çadır skandalının ardından yurttaşın 155 yıllık devlet kurumuna güveni kalmadı.

Kan bankası stokları ise kritik seviyenin altına indi, pek çok tedavi aksama noktasına geldi.

(Saim Kerman)



KIRMIZI ALARM VERIYOR

Kızılay’dan bir kez daha kan bağışı çağrısı gelirken Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Saim Kerman dün 3 günlük kan stoğunun kaldığını söyledi. Kerman, “Depremler nedeniyle 2 aylık bir kesinti oldu. Türkiye’nin minimum kritik kan stoku 52 bin ünite. Şu an 20 bin 600 ünite kanımız var. Her bölgemizin yaklaşık 1500 ünitelik kan kaybını yaşadığını rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.

Kerman, Kızılay’ın kan sattığı iddialarına ilişkin ise “Devletimiz 2007 yılında çıkarmış olduğu kanunla beraber kişiye kan satışlarını kaldırmıştır. Artık sosyal güvenlik kurumunun ödeme yapmasından başka bir yöntem söz konusu değil” diye konuştu.

(Ali İhsan Ökten)



TBB’DEN AÇIKLAMA

Azalan kan stokları hakkında Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Kan stoklarının azalması nedeniyle ameliyatlar durma noktasına gelebilir” dedi.

Ökten şöyle devam etti: “Son dönemde yaşananlar nedeniyle yurttaşın Kızılay’a güveni kalmadı. Bağış olarak verdikleri kanların ticari amaçlarla kullanıldığı anlaşıldı. Bu her zaman bir şekilde biliniyordu ancak Kızılay yöneticileriyle ilgili hiçbir zaman harekete geçilmedi. Vatandaşın kan vermek için başka alternatifi yok. Bu yüzden TTB olarak biz de kan verilmesi çağrısı yapıyoruz. Kızılay bir an önce yurttaşın güvenini geri kazanmalı. Kendisini bu olumsuzluklardan arındırıp, yöneticileri hakkında işlem yapmalı.”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan da (SES) kan bağışı çağrısı geldi. “Çadır satma, kan satma, yiyecek satma nedeniyle” hiçbir dönemde olmadığı kadar Kızılay’a yönelik artan bir güvensizlik olduğuna dikkat çekilen SES açıklamasında, “Tüm olumsuzluklara rağmen kan bağışı sürekli olmak durumundadır” denildi.

(En çok bulunan A pozitif ve 0 pozitif kan gruplarında bile stok sıkıntısı yaşanmaya başladı.)



"HASTALARI CEZALANDIRMAYA BENZİYOR"

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Fışgın, ülkemizde en çok bulunan A pozitif, 0 pozitif gibi kan gruplarında bile sıkıntı yaşanmaya başlandığını ifade etti. Fışgın, “Türkiye’deki ulusal kan sağlayıcı, temin edici tek kurum Kızılay. Elbette ki bir takım eleştiriler olabilir. Ama burada, kan bankası ve kan bağışını mutlaka ayrı bir kulvarda tutmamız lazım. Çünkü Kızılay bütün hastanelere, bütün sağlık kuruluşlarına kan temin ediyor ve Kızılay’ın olmadığı bir noktada, B ve C planları aktif çalışabilir durumda değil” diye konuştu.

(Tunç Fışgın)



Eski Kan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Savaş ise “Böylesi önemli bir konuda sorunu ‘bir kişiye bağlayarak’ kan bağışından vazgeçilmesi ise kanser hastalarını, acil cerrahi bekleyen hastaları, lösemili çocukları, kan kanseri hastalarını zor durumda bırakarak cezalandırmaya benziyor. Vatandaşlarımızı, kan bağışına davet ediyoruz” dedi.

BAĞIŞ ÇAĞRISI YAPTI, İSİFA ÇAĞRISI GELDİ

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık kan bağışı yapıp yurttaşa da bağış çağrısında bulundu. Kan verdiği anı da sosyal medya hesabından paylaştı. Kızılay’ın kanları satmasına atıfta bulunan yurttaşlar ise fotoğrafın altına şu yorumları yaptı:

“Kendi kanını sat bizimkine dokunma”, “Satacak kan mı kalmadı?”, “İstifa edin inanın 1 günde stoklar eski halini alır”, “İstifa et biz bağış yapacağız zaten”, “İstifa ederseniz koşa koşa gider insanlar”, “İstifa edip gidin kan stokları artsın.”

