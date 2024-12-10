Kızılay’dan denize sıfır satış

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, yurttaşa çadırları para karşılığı veren Kızılay, taşınmazlarını bir bir satıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, İzmir’in Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi’nde yer alan, zeytin ağaçlı tarla vasıflı taşınmaz satışa çıkarılıyor.

Kızılay’dan denize sıfır satış
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Ece İçmez
Yayınlanma: 10.12.2024 - 04:00

Mülkiyeti Türk Kızılayı’na ait olan taşınmaz, 181 milyon TL muhammen bedel ile açık artırma yöntemiyle satılacak.

Denize sıfır parselin yanı başında yazlık villalar yer alıyor. 120 bin 50 metrekare büyüklüğündeki 636 ada 1 parselin satış ihalesi 181 milyon TL’den başlayacak.

İhale, 14 Ocak 2025 tarihinde Türk Kızılay Genel Müdürlüğü’nde yapılacak.

Kızılay, 2022’de İzmir’deki 21 gayrimenkulünü de 265.3 milyon TL’ye satışa çıkarmıştı.


Etiketler: #Kızılay #Türk Kızılayı #deniz

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