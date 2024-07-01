Kızılay’dan geri adım!

Yayınlanma: 01.07.2024 - 09:18

Güncelleme: 01.07.2024 - 09:18

Kızılay Genel Sekreteri AKP'li Murat Ellialtı, Kayseri’de Kızılay hastanesinin başka bir kuruma devredilmesiyle ilgili önceki gün Kayseri’de bir toplantı yaptı. Hastane çalışanları ise duruma tepki gösterdi. Bağışlarla kurulan Kızılay Hastaneleri’nin devredilmesine kuruma bağış yapan yurttaşlar da tepki gösterdi.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Kızılay hastanelerin “uzun süreli kiralanması” işlemiyle ilgili geri adım attığını duyurdu.

Kızılay’ın tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, “06.06.2024 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, Kızılay bünyesinde bulunan sağlık kuruluşlarının ruhsatları Kızılay’da kalma koşulu ile uzun süreliğine kiraya verilmesi için teklif toplanacağı bildirilmişti. Aradan geçen süre zarfında Kızılay bünyesinde bulunan 4 hastane ve 2 tıp merkezi için kamuoyunun bildiği özel sağlık kuruluşları başta olmak üzere sektörün önemli gruplarından teklifler istenmiş, kurum içi ve dışında konunun muhatapları ile gerekli istişareler gerçekleştirilmiş ve yapılan değerlendirmeler neticesinde Kızılay Yönetim Kurulu tarafından hastane ve tıp merkezlerinin mevcutta olduğu gibi Kızılay Sağlık Grubu tarafından işletilmeye devam edilmesine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.