Kızılbük Gayrimenkul hissesinde büyük vurgun işte böyle yapılmış: Manipülasyonun kanıtı

Yayınlanma: 23.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.10.2023 - 03:00

Borsa İstanbul’da yıllardır fiyatı ve halka arz oranı düşük hisselerde yoğunlukla yapılan manipülatif işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) manipülatörlere getirdiği işlem yasakları ve para cezalarını ilan ettiği Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimlerinden öğrenilirdi. Manipülasyonun sözleşmeyle yapıldığına borsa tarihinde ilk kez rastlanıyor. Sinpaş AŞ’nin halka açık şirketlerinin birçoğunda yapılan manipülatif işlemlerden belgesi yapılan Kızılbük Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, manipülasyonu yapanlar ise Mehmet Ali Ilıcak ile Bilal Tuğrul.

Kızıbük GYO’nun halka arzı 12 Ağustos 2021’de gerçekleşiyor. Mehmet Ali Ilıcak ve Bilal Tuğrul, halka arzdan üç ay önce 11 Mayıs 2021’de manipülasyonun sözleşmesini yapıyorlar. Bu teminat sözleşmesine göre hissede yapılacak manipülasyondan elde edilecek kârın yüzde 60’ını Mehmet Ali Ilıcak, yüzde 40’ını da Bilal Tuğrul alacak. Hissenin patron payından alımı için gereken 750 TL’yi Mehmet Ali Ilıcak ödeyecek, buna karşılık 37 milyon 500 bin TL yediemin olarak seçilen Oğun Doğan’a Bilal Tuğrul tarafından teminat olarak verilecek.

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (KZBGY) halka arzına yatırımcılar ilgi göstermiyor. Gerçekleşmemiş bir hayali sattıklarından yatırımcının ilgisini çekmeyince patron destekli yan hesaplar alım yapıyor.

DÜŞÜP ÇIKIYOR!

Maniplatörlerin kendi arasında yaptığı sözleşmede yazıldığı gibi Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞ, şirketin yüzde 20’sini 750 milyon TL’ye 12 Ağustos-13 Ekim tarihleri arasında manipülatörlere satıyor. Bu ilk satış halka arzın ilk gününe rastlıyor. O tarihte 16 TL’den işlem gören hisse daha sonra manipülatif olarak 11 ayda 96 liraya yükseltiliyor. 28 Temmuz’da 96 lirayı gören hissenin fiyatı sadece yirmi gün sonra 27 liraya düşüyor. İki-üç ay sonra da yeniden arz fiyatı olan 15’li fiyatlara geliyor. Bu arada bu kâğıda yatırım yapan küçük yatırımcılar kan ağlarken esas arz patron destekli yapılmış oluyor.

2022’de SPK manipülasyonu yapanların çoğu yakayı ele vermiş ve sözleşmenin taraflarından Bilal Tuğrul ve akrabalarına işlem yasağı getirilmiş. İşin garibi işlem yasağı getirilen 24 kişilik listede manipülasyon sözleşmesinde Bilal Tuğrul’un ortağı

olarak görülen Mehmet Ali Ilıcak ile yine aynı sözleşmede yediemin olarak sözleşmeye imza atan Ogün Doğan’ın adı yok. Bilal Tuğrul ve akrabaları hakkında altı ay sonra işlem yasakları bitiyor. Sadece 500 bin TL ceza ödüyorlar. İçlerinden beş kişiye sadece dava açılıyor.

KÂR DAĞILIMI KAYDA GEÇİRİLMİŞ



Altında Mehmet Ali Ilıcak, Bilal Tuğrul ve Ogün Doğan’ın imzası bulunan manipülasyonun sözleşmesinde üzerinde anlaşılan alınacak hisse payı ve kâr dağılımı şöyle kayda geçirilmiş:

1- 720 milyon TL’lik Sinpaş Grubu patronlarına ait Kızılbük hisse satışı 15.80 TL fiyatın üzerinde hisse satışından oluşan kâr yüzde 60-yüzde 40 iş bu sözleşmeye taraf olan şahıslar arasında paylaşıma konu edilecektir.

2- Dağılım yüzde 60 Mehmet Ali Ilıcak tarafına ait olacaktır. Yüzde 40 da Bilal Tuğrul tarafına ait olacaktır. Hisse satıldıktan iki gün sonra Mehmet Ali Ilıcak’a nakit olarak elden teslim edilecektir. Mehmet Ali Ilıcak sözleşmede anlaşılan oran üzerinden pay edilecektir.

3- 150 milyon TL’ye kadar hisseyi yüzde 25 iskontoyla borsada işlem görme tarihinden sonraki bir hafta içerisinde M. Ali Ilıcak satın alacaktır. Buna karşılık Bilal Tuğrul tarafından 37 milyon 500 bin TL’lik teminat verilecek olup bu teminat senede bağlanacaktır. Bu teminat senedi sözleşme tarihinde düzenlenecek olup yediemin olarak Ogün Doğan’a teslim edeceklerdir. 37 milyon 500 bin TL’lik ödeme Mehmet Ali Ilıcak’a yapıldığında Bilal Tuğrul, teminat senedini de alacaktır.

4- Sözleşmede yazılı 1. maddedeki 150 milyon TL’lik hisse patron payından alınacaktır.

5- Anlaşma gereğince hisse senedi fiyatı 15 bin 780 TL’nin altına düşmeyecek şekilde belirlenmiştir.