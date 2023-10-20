Fenomen çift 100 milyonluk vurgun yaptı iddiası: Portekiz’e kaçtılar!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 10:06

Güncelleme: 20.10.2023 - 10:06

Reklamcılık işiyle uğraşan Kıvanç ve Beril Talu, bir süre sonra yakın çevrelerine, çektikleri reklamların bütçesine katkı sunarlarsa reklam çekilince kâr payı ödeyeceklerini söylemeye başladılar.

ÜNLÜ MARKANIN REKLAM BÜTÇESİYLE KANDIRDILAR

Patronlar Dünyası’ndan Zeynep Güçlücan’ın haberine göre, her hafta ünlü bir markanın reklam bütçesini paylaşan çift, reklam çekilince de elde edilen geliri karşı tarafa ödemeyi taahhüt etti. Bu yolla fenomen çift, aralarında iş insanlarının da bulunduğu çocuklarının bakıcısından, şoförlerine, çocuklarının öğretmenlerinden, yanlarından çalışan yardımcılara kadar pek çok kişiden milyonlarca lira topladı.

Bu ‘ponzi’ sistemi ile 30'un üzerinde kişiyi dolandıran çift, insanlara kredi çektirip, arabalarına kadar ellerinden aldı. Çizdikleri yalan hayat profiliyle güvenirlik aşılayan ve herkesi kendine inandıran çift, yüz milyonlarla kayıplara karıştı.

PORTEKİZ’E KAÇTILAR

Çiftin dolandırdığı kişiler arasında en yakın arkadaşları ve beyaz yakalı iş insanları da var.

Sosyal medya hesaplarını bugün itibarıyla kapatan çiftin, ev aldıkları Portekiz'e kaçtıkları ileri sürüldü.