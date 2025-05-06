Kızılcık Şerbeti oyuncusu Civelek’e “tehdit” soruşturması
Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay karakteriyle tanınan oyuncu Feyza Civelek, sosyal medya üzerinden eski sevgilisiyle ilgili yapılan yorum sonrası bir kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturmada ifade verdi. Civelek, suçlamaları reddetti.
Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay karakteriyle tanınan oyuncu Feyza Civelek hakkında, sosyal medya üzerinden bir kişiye tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Olay, oyuncunun eski sevgilisi Alican Kurt ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım üzerine patlak verdi. Kurt’un ilişkileri hakkında yaptığı gönderiye yorum yapan Mert Wang’ın, “Saçmalama…” yazması üzerine Civelek’in sert ifadelerle karşılık verdiği iddia edildi.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Feyza Civelek, Wang’a gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:
“Hayatında beni görmedin etmedin, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim… Numaranı aldım, boyunun ölçüsünü alacağım… Bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım.”
WANG SAVCILIĞA BAŞVURDU
Civelek’in mesajlarını alan Mert Wang, İstanbul Adliyesi’ne giderek şikâyetçi oldu.
Dilekçesinde, Civelek’in kendisini hedef alarak hakaret ettiğini, hayatına yönelik tehditte bulunduğunu ve onur, şeref ile saygınlığını zedelediğini belirtti.
Wang, Civelek’in söz konusu mesajları korkutma ve sindirme amacıyla attığını ifade etti.
CİVELEK SUÇLAMALARI REDDETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında ifadesi alınan Feyza Civelek ise suçlamaları reddetti.
Ünlü oyuncu, Mert Wang’ı tanımadığını, ilk kez adını duyduğunu, söz konusu ifadeleri kendisinin yazmadığını söyledi. “Tehdit suçu işlemedim” diyen Civelek, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu.
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