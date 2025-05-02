Yayınlanma: 02.05.2025 - 20:34

Güncelleme: 02.05.2025 - 20:34

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 99. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümü 2 Mayıs Cuma günü SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Abdullah, Mustafa’ya Işıl ile evlendiğini söylerken Kıvılcım’ın Beril hakkındaki şüpheleri artıyor. Asude, Nursema hakkında Firaz’ı dizginleri ele alması konusunda uyarırken Firaz, Nursema’ya evlilik teklifi ediyor.

İkilinin bu adımı, yeni bölüme olan ilgiyi artırıyor. Mustafa’nın eve dönüşüyle Ünal köşkünde dengelerin nasıl değişeceği merak konusu olurken Işıl ile karşılaşması, tatsız geçeceğinin sinyallerini veriyor. Fatih ve Defne’nin yakınlaşması, "Fatih tekrar hata mı yapacak?" sorusunu akıllara getiriyorken Ömer de Beril’den şüpheleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Annesinin ölümünü atlatamayarak sinir krizi geçiren Mustafa’yı ailesi mecburen hastaneye yatırmıştır. Mustafa’nın durumunun pek de iç açıcı olmadığını doktorlardan öğrenen Ünal ailesi çaresiz bir haldedir. Nilay kocasını hastanede yalnız bırakmamak için sık sık ziyarete gitse de bir türlü görüşemez. Kıvılcım’ın programına konuk olduktan sonra sosyal medyada ilgi görmeye başlayan Beril’in keyfi yerindedir. Yaşananlardan bunalan Fatih, stresini atmak için spor salonuna yazılır. Ömer ve Kıvılcım gittikleri bir tiyatro oyunu sonrası sanatçı ile ilişkileri ilerleteceklerdir. Abdullah’ın evlenme konusunda yavaştan aldığını düşünen Işıl, onu tetiklemek için bir otelde işe başlar. Abdullah bu durumu öğrenince çok bozulur. Ve yeterince zaman geçtiğine inandığı zaman harekete geçmeye karar verir.