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Kızılırmak'ta kaybolmuştu... Acı haber geldi

Kızılırmak'ta kaybolmuştu... Acı haber geldi

8.07.2026 09:57:00
Güncellenme:
DHA
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Kızılırmak'ta kaybolmuştu... Acı haber geldi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan Soner Koçyiğit'in, arama çalışmalarının 3’üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.

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Kızılırmak Nehri üzerindeki Burhan köyü köprüsü yakınlarında 5 Temmuz günü feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; serinlemek için 2 arkadaşıyla birlikte nehre giren Soner Koçyiğit (37), bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis dalgıç ekipleri, Soner Koçyiğit'in, bu sabah suya girdiği bölgeye yakın bir noktada cansız bedenine ulaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Koçyiğit'in cansız bedeni otopsi için Gemerek Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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