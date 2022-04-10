Kızılırmak kenarında erkek cesedi bulundu

Nevşehir’de Kızılırmak kenarında bir erkek cesedi bulundu. Karaya vuran ceset, kimlik tespiti ve inceleme için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İHA
10 Nisan 2022 Pazar, 17:17
Kızılırmak kenarında erkek cesedi bulundu
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak kenarında karaya vurmuş bir erkek cesedi bulundu. 

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniyaylacık köyü yakınlarında, ırmak kenarında gezinti yapan bir vatandaş, ırmağın kenarına vurmuş erkek cesediyle karşılaştı. İhbarın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemenin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



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