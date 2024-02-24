Kızıltepe’de akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Mevlana Mahallesi’nde akraba olan iki aile arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada V.K. ile D.K.’nin yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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