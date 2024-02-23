Mardin'de 5 bin yıllık yeraltı şehri ziyarete açılıyor

Mardin’de 5 bin yıllık yer altı şehrinin iki etabı bu yıl ziyarete açılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 18:54
Mardin'de 5 bin yıllık yeraltı şehri ziyarete açılıyor
Abone Ol google-news

Mardin’de içinde ibadethane, silo, su kuyuları, barınma, şırahane, işlik, sarnıç ve mezar alanları bulunan, dehlizlerle geçişlerin olduğu 5 bin yıllık yer altı şehrinin iki etabı bu yıl ziyarete açılacak.

Midyat ilçesinde dört yıl önce tarihi sokak ve evlerde başlatılan çalışma kapsamında bulunmuştı.

Temizlik yapılan mağaranın tek olmadığının, dehlizlerle farklı mekanlara geçiş sağlandığının belirlenmesi üzerine yer altı şehrini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen kazı çalışmasının dördüncü sezonu başladı.

120 METRELİK TÜNEL ORTAYA ÇIKTI

Çok geniş bir alana yayıldığı tespit edilen ve buluntulara göre yaklaşık 5 bin yıllık olduğu belirlenen yer altı şehrinin, 1’inci ve 2’nci etap temizlik ve kazı çalışmalarında 8 bin 223 metrekarelik alan ve bu alanlarla bağlantılı yaklaşık 120 metrelik tünel ortaya çıkarıldı.

Bu yer altı şehrinde sadece ibadethane, silo, su kuyuları, barınma, şırahane, işlik, sarnıç ve mezar alanları yok.

İNSAN VE HAYVAN KEMİKLERİNE RASTLANDI

Tünel ve dehlizlerin bulunduğu yer altı şehrinde farklı dönemlere tarihlendirilen kandiller, ağırşaklar, el değirmeni, taş-cam boncuklar, taş eserler, bronz sikke-takılar, pişmiş topraktan araç gereçlerin yanı sıra insan ve farklı hayvanlara ait kemikler de var.

EN GÖZDE DESTİNASYON MERKEZİ

Çalışmaların bitme noktasına geldiği 1’inci ve 2’nci etapların turizme kazandırılması için hazırlanan restorasyon ile Ziyaretçi Karşılama Merkezi projeleri, Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.

Mezopotamya’nın en gözde destinasyon merkezi haline getirilmesi hedeflenen yer altı şehrinin iki etabının bu yıl turizme kazandırılması hedefleniyor.


mardin haberleri tarih haberleri tarihi haberleri

İlgili Haberler

Karabağ, tarihinde ilk kez Avrupa'da son 16'da!

Karabağ, tarihinde ilk kez Avrupa'da son 16'da!
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
Aubameyang tarihe geçti, Marsilya turu aldı!

Aubameyang tarihe geçti, Marsilya turu aldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Seni dansöz diye oynatırım' diyen AKP'li belediye başkanına 'dansöz 'kıyafeti fırlatıldı

'Seni dansöz diye oynatırım' diyen AKP'li belediye başkanına 'dansöz 'kıyafeti fırlatıldı
İç çamaşırlarıyla basılan yenge skandalı: Sosyal medyada büyük tepki!

İç çamaşırlarıyla basılan yenge skandalı: Sosyal medyada büyük tepki!
Aliyev'in teklifi, Güney Kıbrıs'ta paniğe neden oldu

Aliyev'in teklifi, Güney Kıbrıs'ta paniğe neden oldu
Biden hayatını kaybeden Rus muhalefet lideri Navalni’nin ailesi ile görüştü: ‘Vazgeçmeyecek!’

Biden hayatını kaybeden Rus muhalefet lideri Navalni’nin ailesi ile görüştü: ‘Vazgeçmeyecek!’
Anadili Günü AKP'lileri birbirine düşürdü: 'Gönüllü asimile olalım ki anca birlik oluruz değil mi?'

Anadili Günü AKP'lileri birbirine düşürdü: 'Gönüllü asimile olalım ki anca birlik oluruz değil mi?'
Gelin ve torun isteği sonrası Kerimcan Durmaz’dan sıra dışı hamle: Sakal modası!

Gelin ve torun isteği sonrası Kerimcan Durmaz’dan sıra dışı hamle: Sakal modası!
Oğlunu istismar ettiği iddia edilmişti: Dr. Ender Saraç hakim karşısına çıktı

Oğlunu istismar ettiği iddia edilmişti: Dr. Ender Saraç hakim karşısına çıktı
Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke’a İmparatorluk Nişanı

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke’a İmparatorluk Nişanı