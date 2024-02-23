Mardin'de 5 bin yıllık yeraltı şehri ziyarete açılıyor

Yayınlanma: 23.02.2024 - 18:54

Güncelleme: 23.02.2024 - 18:54

Mardin’de içinde ibadethane, silo, su kuyuları, barınma, şırahane, işlik, sarnıç ve mezar alanları bulunan, dehlizlerle geçişlerin olduğu 5 bin yıllık yer altı şehrinin iki etabı bu yıl ziyarete açılacak.



Midyat ilçesinde dört yıl önce tarihi sokak ve evlerde başlatılan çalışma kapsamında bulunmuştı.

Temizlik yapılan mağaranın tek olmadığının, dehlizlerle farklı mekanlara geçiş sağlandığının belirlenmesi üzerine yer altı şehrini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen kazı çalışmasının dördüncü sezonu başladı.

120 METRELİK TÜNEL ORTAYA ÇIKTI

Çok geniş bir alana yayıldığı tespit edilen ve buluntulara göre yaklaşık 5 bin yıllık olduğu belirlenen yer altı şehrinin, 1’inci ve 2’nci etap temizlik ve kazı çalışmalarında 8 bin 223 metrekarelik alan ve bu alanlarla bağlantılı yaklaşık 120 metrelik tünel ortaya çıkarıldı.



Bu yer altı şehrinde sadece ibadethane, silo, su kuyuları, barınma, şırahane, işlik, sarnıç ve mezar alanları yok.

İNSAN VE HAYVAN KEMİKLERİNE RASTLANDI

Tünel ve dehlizlerin bulunduğu yer altı şehrinde farklı dönemlere tarihlendirilen kandiller, ağırşaklar, el değirmeni, taş-cam boncuklar, taş eserler, bronz sikke-takılar, pişmiş topraktan araç gereçlerin yanı sıra insan ve farklı hayvanlara ait kemikler de var.

EN GÖZDE DESTİNASYON MERKEZİ

Çalışmaların bitme noktasına geldiği 1’inci ve 2’nci etapların turizme kazandırılması için hazırlanan restorasyon ile Ziyaretçi Karşılama Merkezi projeleri, Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.



Mezopotamya’nın en gözde destinasyon merkezi haline getirilmesi hedeflenen yer altı şehrinin iki etabının bu yıl turizme kazandırılması hedefleniyor.