Kızıltepe'de 'akü' patladı: 1 kişi yaralandı, 2 TIR ve 1 kamyon yandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde aküsü patlayan ve yanan TIR’la, yanındaki TIR ile kamyon alev aldı. Yangında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:04
Kızıltepe'de 'akü' patladı: 1 kişi yaralandı, 2 TIR ve 1 kamyon yandı
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Kızıltepe ilçesi Nusaybin yolundaki galericiler sitesinde iddiaya göre park halinde bir TIR’ın aküsü patladı. Patlamayla TIR alev alırken, yanındaki 1 TIR ve 1 kamyon da yandı. Olayda 1 kişi yaralanırken, haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 TIR ve 1 kamyon kullanılamaz hale geldi.
 


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