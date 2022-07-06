Kızıltepe'de 'akü' patladı: 1 kişi yaralandı, 2 TIR ve 1 kamyon yandı

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:04

Kızıltepe ilçesi Nusaybin yolundaki galericiler sitesinde iddiaya göre park halinde bir TIR’ın aküsü patladı. Patlamayla TIR alev alırken, yanındaki 1 TIR ve 1 kamyon da yandı. Olayda 1 kişi yaralanırken, haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 TIR ve 1 kamyon kullanılamaz hale geldi.

