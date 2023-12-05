Kızıltepe’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3'ü çocuk 8 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 11:04
Kızıltepe’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3'ü çocuk 8 yaralı
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Feci kaza, dün akşam saatlerinde kırsal Çiftlikbağ Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Abdulrazak Abda idaresindeki 47 MA 3235 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Mehmet Y. (55), Mülkiye Y. (48), Rojbin E. (24), Fatime Y. (20), Miraç E. (4), Yazgül E. (3) ve Eymen E. (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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