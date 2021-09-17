Kızına uyguladığı cinsel taciz ses kaydı ile ortaya çıkmıştı: Baba tutuklandı
İzmir'de gerçekleşen olayda kızına cinsel tacizde bulunan şahsı, annesinin kız çocuğunun çamaşırına yerleştirdiği ses kayıt cihazı ortaya çıkardı. Kızına uyguladığı cinsel taciz ortaya çıkan S.E. isimli şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir'de, kızına cinsel tacizi ses kayıt cihazı ile ortaya çıkaran eski eşi A. D. (36) tarafından tabancayla vurulan S. E. (42), hastaneden taburcu edildi. Savcılığın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan S. E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TACİZ, KAYIT CİHAZIYLA KAYDEDİLDİ
Olay, 7 Eylül günü saat 02.00 sıralarında, Konak'ın Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. 2'si oğlan, 4 çocuk babası S. E., iddiaya göre, 9 yıl önce büyük kızı E.B.'ye (19) cinsel tacizde bulunmaya başladı. 4 yıl süren taciz olayı, S. E.'nin başka suçtan cezaevine girmesiyle son buldu. E.B., durumu sonradan annesine anlattı ancak gerçek olabileceğini düşünmeyen A.D., çocuğunu doktora götürdü. Psikiyatri tedavisi gören ve ilaç kullanan E.B., bir süre sonra kaçarak, evlenmek zorunda kaldı ve evden uzaklaştı. Tahliye olduktan sonra eve dönen S. E., bu kez küçük kızı S.E.'ye cinsel tacizde bulunmaya başladı. E.B. ise eşi askere gidince ayrıldığı babaevine geri döndü. Bir gün S.E., annesi A.D.'ye taciz olayını anlattı. Bunu duyan E.B. de kendi yaşadıklarını hatırlattı. A.D. ise ses kayıt cihazı alarak, kızı S.E.'nin üzerine yerleştirdi. Bir süre sonra tekrar eden taciz, kayıt cihazıyla kaydedildi. Sesleri dinleyen anne A.D., boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eşinin odasına girdi. Çıkan tartışmada A.D., evde bulunan tabancayla S.E.'ye ateş eti. Ağır yaralanan S.E., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan A.D. de işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
TACİZE MARUZ BIRAKILAN KIZ ÇOCUĞU, BÜYÜKANNESİNE TESLİM EDİLDİ
A.E.'nin, avukatı Abdi Yaşar öncülüğünde, sosyal medyada serbest kalması için kampanya başlatıldı. Tedavisi süren S.E. hakkında ise 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'öz çocuğuna cinsel istismarda bulunma' suçlarından suç duyurusunda bulunuldu. Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) de S.E.'nin ifadesi alındı. S.E., daha sonra büyükannesine teslim edildi.
Hastanede tedavisi tamamlanan S.E., taburcu edildi. Savcılığın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan S. E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Avukat Abdi Yaşar, "Günlerdir adliye koridorlarında verdiğimiz mücadelemiz zaferle sonuçlandı. Kızlarını istismar eden baba tutuklandı. Tutuklanan A.D. serbest kalana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
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