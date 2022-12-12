Kızını 6 yaşında evlendiren Gümüşel çifti duruşmaya gitmeyecek!

12 Aralık 2022 Pazartesi, 10:14

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında ‘evlendirilmesi’ ve cinsel istismara maruz bırakılması Türkiye’nin gündemine oturdu.

Hiranur Vakfı’nın Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel, 2004 yılında altı yaşındaki kızını 23 yaş büyük Kadir İstekli ile evlendirmesini Türkiye'de infial yarattı.

Skandal istismar davasının ilk duruşması 22 Mayıs'ta görülecek.

"DURUŞMAYA GİTMEYECEKLER"

Halk TV yazarı İsmail Saymaz ise bugünkü yazısında kızlarını 6 yaşında imam nikahı ile evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel ve eşinin duruşma salonuna gitmeyeceğini yazdı.

Saymaz, Gümüşel çiftinin Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi’nden Sesli ve Görüntülü Bilgi Sistemi üzerinden ifade vermesi kararlaştırıldığını aktardı.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle;

"Hiranur Vakfı’nın Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel, 2004 yılında altı yaşındaki kızını 23 yaş büyük Kadir İstekli’ye veriyor.

Dini nikahı Gümüşel kıyıyor.

Tarikat mensubu iki kişi şahitlik ediyor.

H.K.G., bir gün sonra İstekli’nin tecavüzüne uğruyor.

Tecavüzler Sancaktepe’deki Kuran kursunda, Sapanca’daki evde ve araçta yaşanıyor.

Skandalı örtbas etmek isteyenler H.K.G.’nin gelinlikle çekilen fotoğrafının Kuran kursundaki icazet törenine ait olduğunu savunuyor. Hatta H.K.G.’nin ağabeyi ve kız kardeşleri de aynı savunmayı yapıyor.

Bir kere…

H.K.G., dini nikahtan bir gün sonra kendisini İstekli’ye teslim eden kişinin, ağabeyi olduğunu iddia ediyor. Aynı ağabeyin ekran ekran gezerek, sahte gözyaşı dökmesini öfkeyle izliyor, bu utanmazın derhal sorgulanmasını bekliyorum.

Kaldı ki eldeki asıl kanıt, H.K.G.’nin İstekli ile yanak yanağa veya kanepede sarmaş dolaş çekilen fotoğrafları.

Anne Fatıma Gümüşel, ifadede şöyle diyor:

“Başında turkuaz örtü olan kızım H.K.G.’dir. Arkasındaki kişi ise Kadir İstekli’dir. Bu fotoğraf Sapanca’daki evde çekilmiştir. Kızım burada 7-8 yaşlarındadır.”

Hangi anne-baba böyle bir fotoğrafa izin verir?

Siz kimi kandırıyorsunuz!?

Fotoğraflar altı yaşında nikahın kanıtı olduğu kadar, tecavüzün bilindiğinin de resmidir.

Gel gelelim Yusuf Ziya Gümüşel açısından İstekli’nin herhangi bir mürit olmadığı anlaşılıyor. Bu evliliğin arka planında H.K.G’nin kocalığından çok, şeyhin damadı olmak yatıyor. Bu sayede İstekli, postun tek oluyor.

Cemaat içinde ‘Abdulkadir’ adını kullanan İstekli, ‘hocaefendi’ diye anılıyor. 2020 yılına kadar her perşembe dini sohbeti o veriyordu. Hiranur Vakfı’nın başkanı İstekli’ydi.

Eski eşinin sunduğu kayıtta İstekli altı yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdiğini defalarca doğruluyor.

Bugün susuyor.

Konuşursa aleyhine delil sunacağından korkuyor olmalı.

H.K.G’nin iki yıllık mücadelesi sonucunda İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Çocuğa yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün, anne ve baba Gümüşel’e ise 22 yıl 6 ay hapis isteniyor.

İlk duruşma için 22 Mayıs’a gün verildi.

Altı ay sonraya!

İstekli hakkındaki tutuklama talebi reddedildi.

Gümüşel çiftinin Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi’nden Sesli ve Görüntülü Bilgi Sistemi üzerinden ifade vermesi kararlaştırıldı. Bu durumda, kızlarını altı yaşında İstekli ile evlendiren şeyh ve eşi duruşma salonuna gelmeyecek.

Gülşen, imam-hatiplerle ilgili şaka yaptığı için…

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, iktidarı eleştirdi diye tutuklanırken; altı yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden İstekli gözaltına alınmıyor. Tecavüze yol veren anne ve baba duruşmaya dahi getirilmiyor."