Kızının düğün davetiyesini bırakıp dönerken arabasıyla uçuruma uçtu
Tokat'ta dün kızının düğün davetiyesini beldedeki yakınlarına bıraktıktan sonra kaybolan Cemil Yıldıran'ın (51), kullandığı arabanın yaklaşık 200 metrelik uçuruma uçması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tokat'ta müteahhitlik yapan Cemil Yıldıran, dün akşam saatlerinde Gökal beldesindeki pazar yerine giderek kızı Merve Yıldıran’ın 16 Temmuz'da yapılacak düğünü için yakınlarına davetiye bıraktı. Ardından dönüşe geçen Cemil Yıldıran'dan bir daha haber alınamadı.
Yakınları, Yıldıran için kayıp başvurusunda bulundu. Aramalar sürerken, akrabaları, bugün saat 05.30 sıralarında Cemil Yıldıran’a ait 60 CEMİL YILDIRAN 401 plakalı cipi uçuruma yuvarlanmış halde gördü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler Cemil Yıldıran’ın cipinin bulunduğu noktadan yaklaşık 50 metre yukarıda araçtan fırladığını ve olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Yıldıran’ın cansız bedeni otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu.
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