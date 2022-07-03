Vakaya giden ambulans, düğün konvoyuna takıldı

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Ankara'da, acil vakaya müdahale etmek için yola çıkan sağlık ekibi, dakikalarca düğün konvoyunun yol vermesini bekledi. O anlar, sağlık çalışanlarının kamerası ile kaydedildi.

DHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 10:13

Ankara'da dün akşam saatlerinde acil vaka ihbarı alan 112 Acil Sağlık ekipleri, ambulansla vaka yerine gitmek üzere yola çıktı.

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