Düğünde havaya ateş açan maganda jandarma ekiplerince yakalandı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 17:12

Güncelleme: 03.07.2023 - 17:12

Aksaray’ın Ortaköy ilçesi, Devedamı köyünde yaşanan olaydan edinilen bilgiye göre, “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma” projesi çerçevesinde ilçe, belde ve köylerde yapılan düğünlerde görev alan sivil jandarma ekipleri magandalığa geçit vermiyor.

Düğün, nişan ve asker eğlenceleri gibi faaliyetlerde silahla havaya ateş etme sonucu meydana gelebilecek üzücü olayların önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde Ortaköy ilçesine bağlı Devedamı köyünde yapılan düğüne katılan sivil jandarma ekipleri, bir şahsı kurusıkı tabancayla havaya ateş ederken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan E.D. isimli şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, tabancaya el konuldu. Şahsa 5 bin 252 TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk alanlarımızda yapılan düğün, nişan ve asker eğlenceleri gibi faaliyetlerde, silahla ateş etme olaylarının önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde eğlence faaliyetlerini icra etmeleri için titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.