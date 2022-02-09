Son Dakika: KKTC'de Halil Falyalı cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförünün dün akşam hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandığı bildirildi.
Olayla ilgili sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verildiği öğrenildi.
Falyalı, dün akşam Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği bilinmeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.
Ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Falyalı, daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledilmişti. Falyalı, bütün müdahalelere karşın burada hayatını kaybetmişti.
Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Falyalı'nın cenazesinin yarın İskele bölgesine bağlı Kumyalı'da toprağa verileceği belirtildi.
YARGILANMIŞTI
KKTC'de 2010'da bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest kalmıştı.
Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.
Falyalı hakkında bir davanın da ABD'de devam ettiği belirtiliyor.
Fotoğraf: Kıbrıs Gazetesi
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