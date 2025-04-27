KKTC uçuşlarına kısıtlama getirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenecek bazı gösteriler nedeniyle Ercan Havalimanı'ndaki uçuşlara 29 Nisan ile 5 Mayıs arasında kısıtlama getirdi.

KKTC uçuşlarına kısıtlama getirildi
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AA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 20:09

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Dairesinden yapılan açıklamada, NOTAM yayımlanarak, 29 Nisan ile 5 Mayıs arasında 10.00-13.00, 15.00-16.30 ve 18.00-19.00 saatlerinde bölgede TEKNOFEST gösterilerine katılacak hava taşıtları dışında kalan hava araçlarının uçuşlarına izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, aynı tarihler arasındaki belirlenen boş zamanlarda, drone ve yamaç paraşütü uçuşlarının şartlı koordinasyon sonrası Hava Trafik Kontrol Şube Amirliği'nin onayı ile yapılabileceği duyuruldu.

İlgili konuların koordinasyonu ve bilgi almak üzere “0392 231 47 77 ile 0542 876 9999” numaralı telefonlardan Sivil Havacılık Dairesine ulaşılabileceği kaydedildi.


Etiketler: #KKTC #uçuş #uçuşlar

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