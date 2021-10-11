KKTC'de hükümet ve muhalefet, seçim yasaklarının başlama tarihi konusunda uzlaşamıyor

11 Ekim 2021 Pazartesi, 23:31

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, hükümet ve muhalefetin erken seçim tarihi konusunda uzlaştığını, ancak seçim yasaklarının başlama tarihinde uzlaşı sağlanamadığını açıkladı.

KKTC Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu yaptığı açıklamada, hükümet ve muhalefetin erken seçim tarihi konusunda uzlaştığını, ancak seçim yasaklarının başlama tarihinde uzlaşı sağlanamadığını belirtti. Sennaroğlu, yasakların başlama tarihinde uzlaşı sağlanamadığından Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü oturumunun yapılmadığını, toplantının aynı gündemle yarın saat 10.00’a ertelendiğini kaydetti. Meclis Başkanı Sennaroğlu, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı Ersan Saner’in muhalefete erken seçim tarihi olarak 6 Şubat 2022’yi önerdiğini, önerinin görüşüldüğünü ve uygun bulunduğunu dile getirdi.

MUHALEFET FARKLI BİR ÖNERİ SUNUYOR

Sennaroğlu, daha sonra seçim yasakları konusunun görüşüldüğünü söyleyerek, yasakların seçim tarihinden iki ay önce 6 Aralık’ta başlaması gerektiğini, muhalefetin bu konuda farklı bir öneri sunduğunu ifade etti. Muhalefetin seçim tarihi belirlendiği gün seçim yasaklarının başlamasını önerdiğini dile getiren Sennaroğlu, bu önerinin Başbakan Saner tarafından olumlu karşılanmadığını, dolayısıyla anlaşma sağlanamadığını vurguladı.