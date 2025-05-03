KKTC'de öğrencileri TEKNOFEST’e gidiyoruz diye külliye açılışına götürdüler

Yayınlanma: 03.05.2025 - 15:56

Güncelleme: 03.05.2025 - 16:59

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yaptığı ziyaret kapsamında açılışını gerçekleştirdiği “Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi” töreni sırasında iddiaya göre skandal bir uygulama yaşandı. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğrencileri, TEKNOFEST alanına götürülecekleri söylenerek otobüslere bindirildi; ancak açılış töreninin yapıldığı yeni külliyeye yönlendirildiler.

Cumhuriyet’e ulaşan ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsü öğrencilerinden U.G’nin iddialarına göre, sabah saatlerinde kampüs önünden hareket eden araçlarda TEKNOFEST’e gidileceği duyuruldu. Ancak yolda “önce külliyeye uğranacağı” belirtildi. Öğrenciler, saat 11.00’de Lefkoşa’daki yeni külliyeye getirildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını beklemek üzere saatlerce alanda tutuldu.

"GİTTİK, BEKLEDİK, NE YAPACAĞIMIZI KİMSE BİLMİYORDU"

U.G. isimli öğrenci, durumu şöyle aktardı:

“Her gün TEKNOFEST için otobüsler kalkıyordu ama bu sefer otobüs ne okuldan ne de resmi bir kurumdan geldi. Sabah, ‘önce külliyeye uğrayacağız, sonra TEKNOFEST’e geçeceğiz’ denildi. Gittik ama saatlerce bekletildik. 15.30’da Teknofest’e geçileceği söylendi ama saat 17.00’de alan kapanacaktı. Erdoğan konuşmadan ayrılmamıza izin verilmedi.”

"KENDİMİZİ KANDIRILMIŞ HİSSETTİK"

Öğrenciler, taşıma işleminin hiçbir resmi açıklamayla duyurulmadığını, otobüslerin kaynağının belli olmadığını ve “ülkü ocaklarıyla bağlantılı” olduklarını sonradan öğrendiklerini iddia etti. Bazı öğrenciler alandan kendi imkanlarıyla ayrılmak zorunda kaldı; “Yağmur başladı, yollar kapandı. Taksiler kiralayıp Teknofest alanına kendimiz gitmeye çalıştık. Erdoğan’ın konuşması için kullanıldığımızı hissettik.”