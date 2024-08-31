KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 31.08.2024 - 18:43

Güncelleme: 31.08.2024 - 18:45

KKTC’de, 2015’ten 2020’ye kadar cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Mustafa Akıncı hastaneye kaldırıldı.

Yenidüzen gazetesinde yer alan habere göre, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Eyüp Göksu, Akıncı’ya yapılan tetkiklerde sağlık durumunda ciddi bir bulguya rastlanmadığını, bayılma ve kusma şikayetleriyle hastaneye getirildiğini açıkladı.