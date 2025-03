Klibinde oynattığı atı, gözlerinden etkilenip satın aldı

Yayınlanma: 11.03.2025 - 17:40

Güncelleme: 11.03.2025 - 17:40

Şarkıcı Mehmet Çevik, Aslı Hünel’den düet sözü aldığı, sözleri Zeynep Dalgıç'a, müzik ve aranjesi ise Çağlar Kocatepe'ye ait yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçti.

Bursa’daki bir at çiftliğinde gerçekleşen klip çekimi için 6 ay boyunca binicilik eğitimi alan, kendisine klibinde eşlik eden at ile derin bir bağ kurduğunu ve bakışlarından çok etkilendiğini söyleyen Mehmet Çevik, atı satın aldı.

"DERİN BİR BAĞ KURDUM"

Çevik, “6 ay önce at binmeye başladım ve 6 ay at binme dersi aldım. Klibimde oynayan at ile çok derin bir bağ kurdum. Atın üstünden hiç inmek istemedim. Yönetmene de bütün açıları burada çekmesini söyledim. Onun sıcaklığı beni çok etkiledi. Çok güzel bakıyor” dedi.