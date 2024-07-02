Klozette 10 bin lira buldu, sahibine teslim etti
Edirne'de tuvaletin klozetinde bulduğu parayı eline poşet bağlayıp alan bir vatandaş, parayı zabıta gözetiminde sahibine teslim etti.
Edirne Belediyesi'nde çalışan Emrah Özeren, tuvalete girdiğinde klozetin içinde bir miktar para gördü. Eline bağladığı poşetle parayı klozetten alan Özeren, parayı Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.
SAHİBİ BELİRLENDİ
Zabıta ekipleri yaptıkları araştırmada paranın 84 yaşındaki bir vatandaşa ait olduğunu belirledi.
Zabıta müdürlüğüne davet edilen vatandaşa, düşürdüğü parası belediye personeli tarafından verildi.
Parayı bulan Emrah Özeren, "Elime poşet takarak paraları klozetin içinden aldım. Daha sonra sahibine teslim edilmek üzere Zabıta Müdürlüğüne getirdim" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk bayraklarına saldırdılar TIR'ları ateşe verdiler
- 'Sorumlusu muhalefet'
- Murat Kurum bakanlık koltuğuna döndü
- Eylem Tok hakkında kritik karar!
- İl müftüsünden Tanal'a 'Bana ne' yanıtı
- 'AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ünlü spikerle evleniyor'
- Fahrettin Koca'nın görevine son verildi
- Dışişleri'nden Suriye açıklaması
- Gazeteci Fatih Altaylı'dan zam iddiası!
- 'Eurovision'dan beri sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum'