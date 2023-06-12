KMO'da korkutan kaza: Araç bariyerlere çarparak alev aldı

Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Sakarya geçişinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Geriye demir yığınları kalan aracın sürücüsü yaralanırken, alev aldığı anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 14:55
KMO'da korkutan kaza: Araç bariyerlere çarparak alev aldı
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Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı ilçesi Çelebiler Mahallesi mevki İstanbul İstikametinde meydana gelen kazada, Ö.F.D. idaresindeki 06 FS 3305 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı.

Araçta bulunan sürücü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GERİYE DEMİR YIĞINLARI KALDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri de olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Yenikent Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Meydana gelen kaza sonrasında araçtan geriye sadece demir yığınları kaldı.

Aracın alev aldığı anlar cep telefonu ile görüntülenirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


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