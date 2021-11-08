Kobani davasında kritik gelişme: Mahkeme başkanı değişti

08 Kasım 2021 Pazartesi, 13:49

HDP’nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 HDP’linin yargılandığı Kobani davasında, hakim Bahtiyar Çolak’ın; Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’ndan alındığı ortaya çıktı.

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 21’i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasının altıncı duruşması Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılıyor. Duruşma öncesinde, bu aşamaya kadar mahkemenin başkanlığını yapan hakim Bahtiyar Çolak’ın görevinden alındığı ortaya çıktı. HSK Adli Yargı 1. Bölge Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 4 Kasım 2021 tarihli kararında Çolak’ın Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yetkisine son verildiği görüldü. Karar ile Çolak’ın mahkeme başkanlığı yetkisi “kaldırıldı”.

YERİNE ATANAN İSİM BELLİ OLDU

HSK’nin 4 Kasım 2021 tarihli kararıyla, Ankara 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne geçici olarak görevlendirilen mahkeme üyelerinden Yıldıray Kaya, mahkeme başkanı olarak atandı. Aynı kararla yeri boşalan Kaya’nın yerine ise 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne ilişkin itirazları değerlendiren Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nden Murat Dönmez atandı.

Davanın 18 Ekim’de görülmeye başlanan 5’inci duruşmasında, geçici mahkeme başkanı Kaya, Çolak’ın rahatsızlığı nedeniyle 1 veya 2 ay duruşmalara katılamayacağını belirtmişti.