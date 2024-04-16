Kobani Davası’nda yarın hüküm açıklanmayacak

HDP Eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 108 sanığın yargılandığı Kobani Davası’nın karar duruşmasında yarın hüküm açıklanmayacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 17:35
Kobani Davası’nda yarın hüküm açıklanmayacak
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Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem eş genel başkanları ve HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de bulunduğu 18’i tutuklu 108 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması yarın görülecek.

Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, karar duruşmasında hüküm açıklanmayacağı öğrenildi. Bir önceki oturumda 17 Nisan’ın karar duruşması olacağı bildirilmişti. Ancak mahkeme kalemi, avukatlara duruşmanın gerçekleşeceği, tutuk incelemesi yapılacağı kararın ise açıklanmayacağı bilgisini verdi.


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