Kobra Murat Erdoğan'a methiyeler dizdi: Allah'ın nuru bir insan

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 21:02

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 21:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Roman Buluşması'nda yer alan ünlüler arasında Kobra Murat da yer almıştı. Haber Global'de o anları anlatan Kobra Murat, Erdoğan'a adeta methiyeler dizdi.

"Cumhurbaşkanımız 'Kobram' diyor bana" diyen Kobra Murat, "Çok seviyor beni ben de onu çok seviyorum. Allah'ın nuru bir insan. Emine Hanımı da çok seviyorum. O da Allah razı olsun beni seviyormuş. Hatta benim mahallemde gezip yardıma ihtiyacı olan insanların her şeyini gidermek istemiş. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Roman yurttaşların sesini seçim zamanı duymaya başlayan AKP iktidarı, çalışmaları başlatmış ve Erdoğan tarafından 2023 Roman Buluşması'nda "müjde" haberi verilmişti. Erdoğan, "Sizlere yönelik özel bir sosyal konut kampanyası başlatıyoruz. İstanbul, Yalova, Edirne ve Bursa'da 5 bin 133 konutu, park, bahçe ve spor alanlarıyla sizlere teslim etmiştik. Halen İzmir, Kocaeli, Çanakkale ve Keşan'da sizlere yönelik çeşitli safhalarda konut projeleri bulunuyor. Hedefimiz her Romana bir yuva" açıklamasında bulunmuştu.