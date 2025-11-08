Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kocaeli'deki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu: Kahreden ayrıntı!

8.11.2025 14:34:00
Güncellenme:
DHA İHA
Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin arasında 2 çocuğun da bulunduğu ortaya çıktı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, tesisin tamamını sardı ve bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.

Dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 6 kişi yaşamını yitirirken, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ÖLENLER ARASINDA 2 ÇOCUK DA VAR!

Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olurken, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu ortaya çıktı.

Yangında yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Esma Dikan, 3 çocuk annesi Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz, Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu (16) olduğu öğrenildi.

İlgili Haberler

DEM Parti’den Kocaeli'deki yangınla ilgili açıklama: Bu ölümler kader değil kâr hırsının sonucudur
DEM Parti’den Kocaeli'deki yangınla ilgili açıklama: Bu ölümler kader değil kâr hırsının sonucudur DEM Parti, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir parfüm deposunda çıkan ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin "Bu ölümler kader değil; denetimsizliğin, güvencesizliğin ve kâr hırsının sonucudur. Bu faciada sorumluluğu bulunanlar derhal açığa çıkarılmalı, ihmali olan herkes hesap vermelidir" açıklamasını yaptı.
Selçuk Özdağ’dan Kocaeli’de parfüm deposunda çıkan yangınla ilgili soru önergesi
Selçuk Özdağ’dan Kocaeli’de parfüm deposunda çıkan yangınla ilgili soru önergesi Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Kocaeli’de bir parfüm deposunda çıkan ve 6 vatandaşın yaşamını yitirdiği yangınla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sundu. Önergesinde, CİMER’e yapılan başvuruların sayısı, tarihleri, hangi kurumlara sevk edildiği ve bu şikayetlerin ardından herhangi bir denetim yapılıp yapılmadığına dair ayrıntılı bilgi talep eden Özdağ, kamu vicdanı açısından sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.
Son Dakika... Kocaeli'deki depo yangınından acı haber: 6 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika... Kocaeli'deki depo yangınından acı haber: 6 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberi... Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında en az 6 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısının 5 olduğu yangına ilişkin adli soruşturma başlatıldı.