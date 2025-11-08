Kocaeli'deki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu: Kahreden ayrıntı!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, tesisin tamamını sardı ve bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.

Dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 6 kişi yaşamını yitirirken, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ÖLENLER ARASINDA 2 ÇOCUK DA VAR!

Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olurken, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu ortaya çıktı.

Yangında yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Esma Dikan, 3 çocuk annesi Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz, Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu (16) olduğu öğrenildi.