Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye’de FETÖ’ye yönelik operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

DHA
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 07:07
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü FETÖ içeresinde faaliyet yürüttü tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

3 İLDE DAHA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. 


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