10.09.2025 08:52:00
Güncellenme:
DHA
Kocaeli'nde 'kimyasal sızıntı' paniği: 'Pencereleri açmayın, dışarı çıkmayın'

Dilovası ilçesinde bulunan Polisan Kimya Fabrikası'nda kimyasal tankta sızıntı meydana geldi. Çevrede bulunanların kaçma anları, cep telefonu tarafından kaydedildi.

Kocaeli'nde Diliskelesi mevkiindeki Polisan Fabrikası'nda bulunan kimyasal tankta akşam saatlerinde iddiaya göre; henüz belirlenemeyen bir sebeple sızıntı başladı.

MUHTAR'DAN UYARI MESAJI!

İhbarın ardından bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Olayın ardından Diliskelesi Muhtarı Adem Kaya yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Poliport-Polisan tesislerinden kimyasal sızıntı meydana gelmiştir. Yoğun bir sızıntı söz konusudur. Tüm halkımıza sesleniyoruz; kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın. Dışarı çıkmamaya özen gösterin. Bizler halk olarak bu tür tehlikeleri sürekli yaşıyoruz. Sanayicilerimizin de artık bu konuda sorumluluk alması ve duyarlılık göstermesi gerekiyor. Şu anda büyük bir sızıntı yaşanıyor. Halkımızın sağlığı için herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz."

Maddenin Toluen Diizosiyanat olduğu öğrenildi. Öte yandan kimyasal sızıntıyı fark edenlerin kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

