Tuzla’da kimyasal sızıntı paniği: Fabrikadaki işçiler tahliye edildi!
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada kimyasal madde sızıntısı meydana geldi. Hafif şekilde etkilenen işçiler tahliye edildi.
İstanbul'da Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada öğle saatlerinde kimyasal sızıntı yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, beton yapımında kullanılan akrilik asidin sızması sonucu fabrikadaki işçiler hafif şekilde etkilendi. Olayın ardından fabrika personeli tedbir amaçlı dışarı çıkarılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sızan kimyasal maddeden hafif şekilde etkilenen bazı işçiler kontrol amaçlı muayene edildi. AFAD ekipleri, sızıntının yaşandığı fabrikada gerekli incelemelerde bulunurken, polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sızıntının kaynağına ilişkin inceleme başlatıldı.
Etiketler: #İşçi #kimyasal madde #sızıntı #fabrika
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