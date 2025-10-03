Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kocaeli'nde silahlı saldırı: Sokak ortasında kurşun yağdırıp kaçtı!

Kocaeli'nde silahlı saldırı: Sokak ortasında kurşun yağdırıp kaçtı!

3.10.2025 10:26:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Kocaeli'nde silahlı saldırı: Sokak ortasında kurşun yağdırıp kaçtı!

İzmit ilçesinde sokak ortasında bacağından vurulan kişi yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta saat 01.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, silahla C.İ.'ye ateş açtı. Bacağından yaralanan C.İ. kanlar içerisinde yere kalırken, şüpheli ise kaçarak uzaklaştı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.,

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Konular: #kocaeli #silahlı saldırı #yaralı

İlgili Haberler

Misafirliğe gitti: Tuvalette silahlı saldırıya uğradı
Misafirliğe gitti: Tuvalette silahlı saldırıya uğradı Malatya'da misafirliğe gittiği konteyner kentte tuvaletteyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Zanlı kaçarken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
İstanbul'da silahlı saldırı... Kapısının önünde kurşun yağdırdılar!
İstanbul'da silahlı saldırı... Kapısının önünde kurşun yağdırdılar! Beylikdüzü ilçesinde işe giden 27 yaşındaki Akın Can Haberveren, evinin kapısında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Haberveren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri'de kanlı pusu... Cami dönüşü silahlı saldırıya uğradılar!
Kayseri'de kanlı pusu... Cami dönüşü silahlı saldırıya uğradılar! Hacılar ilçesinde Gülhanım ve Fahri Baktır çifti evlerinin önünde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.