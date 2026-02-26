Kocaeli'nde trafikte yenidoğan bebekli aileye silahlı tehdit!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.02.2026 09:10:00
DHA
İzmit ilçesinde eşi ve yenidoğan bebeğini hastaneden alıp aracıyla evine götüren Tuncay E.’ye ‘yol verme’ tartışmasında tabanca gösteren sürücü E.V., silahla yakalanarak, gözaltına alındı.

Yenişehir Mahallesi’nde dün saat 11.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Tuncay E., ilçedeki özel bir hastanede bir gün önce doğum yapan eşi Meyrem E. ve yenidoğan bebekleri Duru E.’yi evlerine götürmek için 41 TM 158 plakalı aracıyla yola çıktı. Aracıyla seyir halindeki Tuncay E. ile 41 BV 079 plakalı cipin sürücüsü B.V. arasında sokak üzerinde iddiaya göre ‘yol verme’ meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.V., cipten, araca doğru tabanca gösterdi. Bunun üzerine Tuncay E., durduğu aracından inerek, cep telefonuyla cip ve B.V.’yi kayda aldı. Daha sonra B.V., cipiyle bölgeden uzaklaştı.

Tuncay E. ise, polise giderek şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında polis, olayda kullanmış olduğu tahmin edilen tabancayla B.V.’yi gözaltına aldı. B.V.’nin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

