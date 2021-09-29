Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan yurt açıklaması: Açık ara en güçlü altyapı bizde

29 Eylül 2021 Çarşamba, 21:03

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğu, CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Gündemdeki üniversite yurtlarıyla ilgili tartışmalara değinen Kasapoğlu, "Türkiye'nin son 19 yılda sessiz sedasız gerçekleştirdiği devrimlerden bir tanesi de gençlere yaptığı yatırımlardır. Açık ara dünyanın en güçlü, hem hizmet kalitesi açısından hem de nicel anlamda, en güçlü altyapı bizde" dedi.

"Barınma ihtiyacı olan tüm öğrenciler devletin güvencesi altında" diye konuşan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

624 bin başvuru söz konusu. Bu rakam normal şartlarda 350 binlerde. Bu yıl pandemiden kaynaklı bu yığılmanın rakamını görüyoruz.

Geçen başvuru almadığımız için talep ikiye katlandı. Buna rağmen ihtiyacı olan tüm öğrencilere destek vereceğimizi söylüyoruz.

Yerleşemeyen öğrencilerin ihtiyacının karşılanması için çalışıyoruz. Barınma ihtiyacı olan tüm öğrenciler devletin güvencesi altında.

KAÇ KİŞİ BURS-KREDİ İMKANINDAN FAYDALANAMIYOR?

1 milyondan fazla Yurt yatak kapasitesi var. 2002'de 190 Yurt sayısı varken bugün 774 yurt sayısı var. 182 bin yatak 2002 yılında, şu an itibarıyla ise 724 bin 126. Bu 724 binlik rakamın içerisinde son 19 yılda bizim 182 bin kapasiteden çeşitli nedenlerle yıkıp yeniden inşa ettiğimiz 120 bin yatak var.

75 il, 57 ilçe iken bugün 81 il 245 ilçede yurtlarımız var. Kıbrıs'ta binlerce öğrencimiz var. 2002'de rakam 0, şu an itibarıyla orada 5 yurdumuz var. 451 bin öğrenci kredi-burs alıyorken bugün 1.5 milyona yakın öğrenci bu imkandan faydalanıyor.

Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin sadece barınması değil bizim amacımız. Onlar için en iyisi sunmak. Bu çerçevede de beslenme önemli bir konu. Yurtta kalan arkadaşlarımıza her ay 570 liralık bir katkı sunuyoruz. Eskiden olduğu gibi menüde ne varsa onu almak zorunda değil, açık büfe var.

Dünyanın en güçlü altyapısı. Otel zincirleriyle rekabet edebilecek derecede de bir genişliğe sahip. Bu rakamı her geçen gün artıracağız.

724 BİN KAPASİTE İHTİYACI KARŞILIYOR MU?

30'dan fazla ilimizde boş yatağımız var, yedekler yerleştirilmiş durumda. İhtiyaçları göz önünde bulundurarak bu süreci yakından takip eden bir mekanizmamız var.

Bu yıla özgü bir yoğunluk var. Biz bu yoğunluğu hem bakanlık olarak hem kamu kurumlarıyla her geçen gün azaltıyoruz. 30 ilde yedeklerimiz tamamlanmış durumda. Özellikle büyükşehirlerimizde yedek sayılarını eritiyoruz.

YURDA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI NEDİR?